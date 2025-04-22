Okt Trailer’ın Geleneksel Futbol Turnuvası Başladı

GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

OKT Trailer, her yıl düzenlenen geleneksel futbol turnuvasını bu yıl büyük bir coşkuyla başlattı. Şirketin çalışanlarından oluşan takımlar, sahada dostluğun yanı sıra rekabet duygusunu da aşılıyor. Etkinlik, organizasyonun iç motivasyonu ve ekip bağlılığını artırmayı hedefliyor.

KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN ÖZEL MAÇ

Bu yıl turnuvaya, kadın çalışanların katılacağı özel bir karşılaşma da ekleniyor ve bu durum büyük bir heyecanla bekleniyor. Açılış seremonisi, Aydın İl Hakem Kurulu Üyesi İshak Yıldırım ile OKT Trailer Genel Sekreteri Serinay Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çalışanlar, aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşama fırsatı buldu.

Genel Sekreter Serinay Özlü, OKT Trailer’ın düzenli olarak gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin ekiplerarası bağı güçlendirdiğini belirtti. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyen Özlü, centilmenliğin ve birlikteliğin öne çıktığı bir organizasyon olacağını vurguladı. Bu yıl 6 takım mücadele ederken, kadın çalışanların oluşturduğu takımlar da özel maç yapacak. Özlü, yarışmanın amacının kaynaşmak olduğunu dile getirerek, “OKT Trailer olarak bu tür sosyal etkinliklere büyük önem veriyoruz ve bu etkinlikler çalışanlarımız arasındaki kaynaşmayı sağlıyor” dedi.