Oktar Davasında Mal Varlıkları Müsadere Edildi

SUÇ ORGANİZASYONUNA YÖNELİK MÜSADERE KARARI

Yargıtay, Adnan Oktar’ın silahlı suç örgütü davası kapsamında, suç işlemek amacıyla kullanıldığı ve bu suçlardan elde edildiği düşünülen menkul-gayrimenkullerin de yer aldığı bazı mal varlıklarının müsaderesini onayladı. Bu kararın ardından, ilgili mal varlıkları dün resmi olarak müsadere edildi.

EŞYALARIN DETAYLARI VE DEĞERLERİ

Müsadere edilen varlıklar arasında, suçta veya örgütsel faaliyetlerde kullanılan ateşli silahlar da mevcut. Bu silahların yanında tabanca, tüfek, fişek, kovan, şarjör ve taşınma kılıfı gibi malzemeler de yer alıyor. Öte yandan, yöneticiler tarafından örgüt amaçları doğrultusunda oluşturulan bir fon kapsamında, 1 milyon 47 bin 503 lira, 52 bin 391 dolar, 30 bin 365 avro, 535 sterlin, 160 İsviçre frankı, bir miktar Hong Kong doları ve Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi de müsadere altına alınmış durumda.