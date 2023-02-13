Oktay: 1 ay tüm görüşmeler ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, GSM operatörlerinin 1 ay tüm görüşmeleri ücretsiz yapacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak” dedi.

Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ciddi hasara sebep olan depremlerin 7’nci gününde buruk da olsa sevinçlerin yaşandığını belirten Oktay, 159’uncu saatte Gaziantep’te bir vatandaşın kurtarıldığını anımsattı.

Bu güzel haberin umudu ve ümidi yaşatmak için çok önemli olduğunu, motivasyonu canlı tuttuğunu kaydeden Oktay, “Şu an itibarıyla arama kurtarma olarak baktığımızda sahada 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar.” dedi.

Oktay, Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarının daha da yoğunlaştırıldığını, en kısa zamanda depremden etkilenen 10 ilde ve tüm ilçelerde, köylerde bir an önce defin işlemleri dahil tüm çalışmaları tamamlamak istediklerini ve yakınlarını kaybedenlerin acılarını biraz olsun dindirebilmiş olmayı ümit ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini ifade eden Oktay, “Hasarlı olan, ağır hasarlı olan, yıkılan veya yıkılacak durumda olan binalardan uzak durulmasını ısrarla talep ediyoruz afetzede vatandaşlarımızdan ve bölgedeki herkesten” şeklinde konuştu.

“Enkazlardan delillerin toplanması son derece kritik”

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

“Şu anda 6 bini aşkın personelimiz çok yoğun bir şekilde bu hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar. 230 bin toplam bina, 966 bin 544 bağımsız birimin tamamı çalışılmış durumda. Tahmini olarak 2,5 milyonluk bir bölgede bina stokumuzun olduğunu düşündüğümüzde çalışmaların hızla ilerlediğini, ilerleyeceğini hep birlikte görüyoruz.”

Az hasarlı ve hasarsız binalarla ilgili tespitlerin de bir an önce yapılması ve bu binalara ev sahiplerinin yerleşebilmelerinin sağlanması gerektiğine işaret eden Oktay, “108 bin bina ve 550 bin dairenin hasarsız olduğu tespit edilmiştir. Az hasarlı olanlar da yine 58 bin bina ve 438 bin bağımsız birim” ifadelerini kullandı.