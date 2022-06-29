Oktay: Atılan imzalar müttefiklik ruhunu yansıtıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Madrid’de atılan imzaların müttefiklik ruhunu yansıttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Madrid’de katıldığı 4’lü zirveyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Atılan imzalar, NATO’nun müttefiklik ruhunu yansıtmaktadır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna terörle mücadele bağlamındaki güvenlik kaygıları nedeniyle itiraz eden Türkiye, iki ülkenin beklentilerini karşılayıcı ve kayıt alına alınacak taahhütlerde bulunması üzerine çekincelerini kaldırdı. Üç ülke arasındaki uzlaşı, NATO Zirvesi öncesinde yapılan dörtlü zirvede geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın alınan kararlarla ilgili açıklaması şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımıdır. Atılan imzalar, NATO’nun müttefiklik ruhunu yansıtmaktadır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

NATO müttefiklerimizin, terörü, teröristi ayırmadan; bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO’nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmeleri önemlidir.