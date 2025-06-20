Oktay, “İran-İsrail Savaşı’ndan 3. Dünya Savaşı riski yüksek” dedi

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, “İran-İsrail Savaşı’nın 3. Dünya Savaşı’na evrilme riski çok yüksek” açıklaması yaptı. Oktay, İhlâs Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, İran ve İsrail arasındaki savaşın yanı sıra bölgedeki gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. Türkiye’nin, bu çatışmaya yönelik bakış açısının Batı’dan oldukça farklı olduğunu söyleyen Oktay, “Bizim bakış açımız dünyadan farklı. Özellikle Batı’dan çok farklı. G7’den çok farklı” dedi. İsrail’in yaşanan saldırılarla bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırdığını belirten Oktay, “Hukuk tanımaz bir devletin, başbakanının başlattığı yeni bir saldırı” diyerek durumu eleştirdi. “Biz İran’ın kendini savunma hakkı olduğunu düşünüyoruz” ifadeleriyle bu konuya vurgu yaptı.

İSRAİL’DEN YENİ SALDIRILAR VE DİKKAT ÇEKEN GÜNDEM DEĞİŞİMİ

Oktay, İngiltere, Norveç, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin İsrail’e karşı seslerini yükselttiği bir dönemde, İsrail’in İran’a saldırdığını belirtti. “Bu savaş sadece bir İsrail-İran olayı değil. Gazze’deki saldırılar tamamen devam ediyor” diyerek mevcut durumu eleştirdi. Oktay, Avrupa’daki ülkelerin tepki verdiği anda gündemin değiştiğini, bu durumun ise bölgedeki kirli oyunları gizlemenin bir aracı olduğunu ifade etti. “Yine bölgenin şımarık çocuğu vesayet unsuru ortaya çıktı ve bütün gündemi değiştirdi” şeklinde bir yorumda bulundu.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI RİSKİ

Oktay, İsrail-İran Savaşı’nın 3. Dünya Savaşı’na evrilme olasılığına dikkat çekerek, “Bu savaşın bir 3. Dünya Savaşı’na yani küresel bir savaşa evrilme riski çok yüksektir” dedi. “Yeni bir mülteci riskinin çıkması çok yüksektir. Bir sonraki aşamada şimdi Pakistan seslerini duymaya başladık” sözleriyle bu durumu destekleyen örnekler verdi. Türkiye’nin de hedef haline gelebileceğini belirterek, “Yanlış hesap Bağdat’tan döner derdik, şimdi yanlış hesap Tel Aviv’den döner” uyarısında bulundu.

ASKERİ GÜÇ VE İSLAM ÜLKELERİ

Oktay, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, İslam ülkelerine İsrail’e karşı ortak hareket etme çağrısını eleştirerek, bunun gerçekçi olmadığını ifade etti. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Türkiye’de toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı’nın etkisinin, geçmişte olduğu gibi eyleme dönüşmeyen kararlarla sınırlı kalma ihtimaline dikkat çekti. “Bölge ülkeleri kendi güvenliğini kendileri sağlamalı” vurgusunu yapan Oktay, başka ülkelerin bölgedeki meseleleri çözme çabalarını eleştirdi.

DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Oktay, İsrail’in saldırganlığının durdurulması için gerekenin, bu duruma sebep olan ülkelerin müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak ABD’nin bu süreçteki rolünü sorgulayan Oktay, “İsrail’in saldırganlığının diplomasi yoluyla durdurulması ne kadar gerçekçi, bu ciddi bir soru işareti” dedi. G7 ülkelerinin açıklamalarını eleştirerek, “İsrail’in kendisine savunma hakkı vardır diyebilecek kadar gerçeğe gözlerini kapatabiliyorlar” ifadesini kullandı. Türkiye olarak diplomatik yollarla barış sağlamaya yönelik çabaların süreceğini belirtti.

Bölgedeki sorunların çözümü için sürekli bir çaba içinde olunduğunu, ancak mevcut koşulların zorlayıcı olduğunu sözlerine ekleyen Oktay, “Ne yazık ki coğrafyamızda geçerli dilin güç olduğunu görüyoruz” diyerek durumu özetledi.