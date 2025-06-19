Oktay Kaynarca, Baba Olma İsteğini Açıkladı

Oktay Kaynarca’nın Kapsamlı Açıklamaları

Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının sunucusu olarak dikkat çekiyor. Türk televizyonlarının deneyimli oyuncularından biri olan Kaynarca, katıldığı bir programda özel yaşamına dair etkileyici açıklamalarda bulundu. Evlilik ve baba olmanın önemini vurgulayan Kaynarca, pişmanlıklarını samimiyetle ifade etti.

Baba Olma Arzusu ve Geç Kalan Kararlar

Kaynarca, evlilik ve çocuk sahibi olmanın birer sorumluluk olduğuna değinerek, “Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey.” dedi. Genç yaşta evlenip baba olmayı önemsediğini dile getiren oyuncu, “Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim. Tabii şimdi biraz gerideyiz baba olmak için. Hâlâ çocuğum olsun istiyorum.” şeklinde konuştu. 60 yaşındaki sanatçının, kariyerinde zirveye ulaştığı dönemlerde özel hayatını geri planda tuttuğu gözlemleniyor.

Sanat Camiasındaki Geç Yaşta Ebeveynler

Kaynarca’nın açıklamaları, sanat dünyasında geç yaşta ebeveyn olan diğer isimleri akıllara getiriyor. “Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım.” ifadeleri, onun içindeki baba olma isteğini ve geçmişteki kararlarına dair duyduğu pişmanlığı bir kez daha ortaya koyuyor.