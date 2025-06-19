Oktay Kaynarca, Baba Olma İsteğini Paylaştı

ÖZEL HAYATA AÇILAN KAPI

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının yetenekli sunucusu ve Türk televizyonlarının usta isimlerinden Oktay Kaynarca, özel yaşamı hakkında yaptığı ilginç açıklamalarla dikkat çekti. Bir programa katılarak evlilik ve baba olma konusundaki görüşlerini paylaşan Kaynarca, duygularını içten bir şekilde ifade etti.

KALPTEN DUYGU PAYLAŞIMI

Kaynarca, evlilik ve çocuk sahibi olmanın zamanında yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğuna değinirken, “Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey” ifadelerini kullandı. Özellikle gelecekteki çocuklarına nasıl bir tavsiye vereceğini düşünen Kaynarca, “Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim” şeklinde konuştu. Hâlâ baba olma arzusunu taşıyan Kaynarca, geçmişte farklı bir yaklaşım sergileyerek, “Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım” dedi.

BABA OLMA İSTEĞİ

Kariyerinin zirve dönemlerinde özel yaşamına önem vermeyen Kaynarca’nın, baba olma isteğinin hâlâ güçlü olduğu gözlemleniyor. 60 yaşına yaklaşan oyuncunun açıklamaları, geç yaşta ebeveynlik deneyimi yaşayan sanat dünyasındaki diğer isimleri hatırlatıyor. Bu durum, zamanın nasıl geçtiğine ve yaşam tercihlerinin insan üzerindeki etkisine dair önemli bir vurgu taşıyor.