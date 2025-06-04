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Oktay Kaynarca, Diziyle Geri Dönüyor

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Oktay Kaynarca Geri Dönüyor

Son dönemde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde önemli bir rol üstlenen başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönmek için hazırlık yapıyor. Diziden ayrılmasının ardından yarışma programlarıyla izleyicilerle buluşan Kaynarca’nın cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.

Yeni Projesi ve ATV İle Anlaşma

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi, Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi hit projelerde başrol alan Oktay Kaynarca, yeni dizisi için ATV ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde ‘Cengiz Semercioğlu ile Bunu Konuşmak Lazım’ programına katılan oyuncu, yeni dizisinin mafya dizisi olmadığını, ancak “sert ve insan ilişkilerinin ele alındığı büyük prodüksiyonlu bir dizi” olduğunu ifade etti.

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