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Oktay Kaynarca Geri Dönüyor, Heyecan Var!

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Oktay Kaynarca Geri Dönüyor

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan yetenekli oyuncu Oktay Kaynarca, uzun bir aradan sonra ekranlara dönüyor. Diziye veda ettikten sonra yarışma programlarıyla izleyici ile buluşan Kaynarca’nın cephesinde büyük bir sürpriz yaşanıyor.

Yeni Projesi ATV ile

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi, Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve en son Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yüksek reytingli projelerde başrol oynamış olan Oktay Kaynarca, yeni dizisi için ATV ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde ‘Cengiz Semercioğlu ile Bunu Konuşmak Lazım’ programına katılan Kaynarca, yeni projesinin mafya dizisi olmadığını, bunun yanı sıra sert ve insan ilişkilerine odaklanan büyük prodüksiyonlu bir dizi olacağını ifade etti.

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