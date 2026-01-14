Oktay Kaynarca İfadesinde Fuhuş İddialarını Reddetti

oktay-kaynarca-ifadesinde-fuhus-iddialarini-reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da yer aldığı toplam 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynarca ve Müftüoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheliden Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklanırken, Neda Şahin ve Selen Çetinkaya adli kontrolle serbest bırakıldı.

İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Oktay Kaynarca’nın savcılıkta verdiği ifadeye göre, “Üzerime atılı suçlamayı anladım. İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubunu, Günümüzü Konakları’ndaki evde Murat Gülibrahimoğlu ile birlikteyken gördüm.” dedi. Kaynarca, Rabia Karaca’nın, “Murat ile Oktay’ın inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul ettiği.” yönündeki ifadesini kabul ettiğini belirtti.

PARA İADESİ AÇIKLAMASI

Kaynarca, “Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşımdır. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğüm için tanırım. Ancak Rabia Karaca’nın, “Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri.” ifadesini kabul etmiyorum. Fuhuş ile suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz.” şeklinde beyan etti. Ayrıca Kaynarca, Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için “100.000 dolar aldım, ancak bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim.” sözleriyle açıklamada bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Beklentileri Değerlendirildi

İstanbul'da 18 Ocak'tan itibaren artması beklenen kar yağışının, şubat ve mart aylarında son dokuz yılın en sert kışını getireceği öne sürüldü.
Gündem

Altın Rekoru Eşiğinde Gümüş 91 Doları Aştı

ABD'de zayıf enflasyon verileri ve Fed üzerindeki siyasi baskılar, altın ve gümüş fiyatlarının tarihi zirvelere çıkmasına yol açtı. Faiz indirim beklentileri güçlendi.
Gündem

Kentsel Dönüşümde Elektronik Tebligat Dönemi Başlıyor

Kentsel dönüşümde tebligat sistemi yenilendi; ev sahiplerine fiziksel bildirim yapılmayacak. e-Devlet üzerinden gönderilen tebligata 15 gün içinde yanıt verilmeyen paylar satışa sunulabilecek.
Gündem

İş Kanunu Kapsamında Cezalar Yükseldi

Yeni yılda işverenlere yönelik idari para cezaları yüzde 25,49 artırıldı; maaşını süresinde ödemeyenler için aylık ceza 2.734 TL oldu.
Gündem

Ankara-Tahran İlişkilerinde 24 Saatte İkinci Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 24 saat içinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikinci kez görüştü ve bölgedeki gerilimlerin azaltılması için müzakerelerin gerekliliğini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.