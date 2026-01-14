Oktay Kaynarca İfadesinde Fuhuş İddialarını Reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da yer aldığı toplam 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynarca ve Müftüoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheliden Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklanırken, Neda Şahin ve Selen Çetinkaya adli kontrolle serbest bırakıldı.

İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Oktay Kaynarca’nın savcılıkta verdiği ifadeye göre, “Üzerime atılı suçlamayı anladım. İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubunu, Günümüzü Konakları’ndaki evde Murat Gülibrahimoğlu ile birlikteyken gördüm.” dedi. Kaynarca, Rabia Karaca’nın, “Murat ile Oktay’ın inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul ettiği.” yönündeki ifadesini kabul ettiğini belirtti.

PARA İADESİ AÇIKLAMASI

Kaynarca, “Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşımdır. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğüm için tanırım. Ancak Rabia Karaca’nın, “Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri.” ifadesini kabul etmiyorum. Fuhuş ile suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz.” şeklinde beyan etti. Ayrıca Kaynarca, Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için “100.000 dolar aldım, ancak bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim.” sözleriyle açıklamada bulundu.