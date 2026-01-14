Oktay Kaynarca Uyuşturucu Soruşturmasında Açıklama Yaptı

ÜNLÜ OYUNCU OKTAY KAYNARCA’DAN AÇIKLAMA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca, konu hakkında ilk defa konuştu. Kaynarca, uyuşturucu ile mücadelede yargının tamamen arkasında durduğunu belirtirken, “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı. Oyuncu, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan raporun önemli bir cevap olacağını ve bu raporu kamuoyuyla doğrudan paylaşacağını ifade etti.

DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kaynarca, açıklamalarında kendisine destek veren dostlarına ve hayranlarına teşekkür etti. “Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun ve nizam çerçevesinde, nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim,” diye ekledi. Suçlamalara bu aşamada cevap vermeyi gereksiz bulduğunu vurgularken, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun çok yakında sonuçlanacağını belirtti.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Kaynarca, açıklamalarına devam ederek, “Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortada. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın!” dedi. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele konusundaki yargının arkasında durduğunu ve her türlü faaliyetini desteklediğini vurgulayarak, “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım,” şeklinde konuştu.