Oktay Kaynarca Uyuşturucu Soruşturmasında Açıklama Yaptı

oktay-kaynarca-uyusturucu-sorusturmasinda-aciklama-yapti

ÜNLÜ OYUNCU OKTAY KAYNARCA’DAN AÇIKLAMA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca, konu hakkında ilk defa konuştu. Kaynarca, uyuşturucu ile mücadelede yargının tamamen arkasında durduğunu belirtirken, “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı. Oyuncu, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan raporun önemli bir cevap olacağını ve bu raporu kamuoyuyla doğrudan paylaşacağını ifade etti.

DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kaynarca, açıklamalarında kendisine destek veren dostlarına ve hayranlarına teşekkür etti. “Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun ve nizam çerçevesinde, nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim,” diye ekledi. Suçlamalara bu aşamada cevap vermeyi gereksiz bulduğunu vurgularken, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun çok yakında sonuçlanacağını belirtti.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Kaynarca, açıklamalarına devam ederek, “Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortada. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın!” dedi. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele konusundaki yargının arkasında durduğunu ve her türlü faaliyetini desteklediğini vurgulayarak, “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım,” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Edildi Yurt Dışı Çıkış Yasağı İle

Rüşvete aracılık suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Meclis Genel Kurulu’nda İsmet İnönü Tartışması Gündem Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'nın su kesintisi sebebiyle başlayan gerginlik, İsmet İnönü tartışmasıyla alevlendi. CHP ve AK Parti vekilleri arasında yaşanan kavga, araya girenler sayesinde durduruldu.
Gündem

TBMM’de Su Kesintisi Ve İnönü Tartışması Gerilimi

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'daki su kesintisi ve İsmet İnönü tartışmaları gerginliğe sebep oldu, yumruklu çatışma riski yaşandı.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi'nde artan uyuşturucu kullanımı, yerel sakinleri tedirgin ediyor. Apartman girişleri, uyuşturucu kullanıcıları nedeniyle riskli hale gelmiş durumda. Mahalle halkı endişeli.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi’nde uyuşturucu kullanımı endişe yaratıyor. Apartman girişleri ve kamyonlar uyuşturucu alanı haline gelirken, sakinler durumu "Korku tüneli" ifadeleriyle özetliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.