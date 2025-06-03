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Oktay Kaynarca Yeni Projesiyle Geri Dönüyor

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OKTAY KAYNARCA YENİ DİZİSİYLE DÖNÜYOR

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan yetenekli oyuncu Oktay Kaynarca, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Kaynarca, diziden ayrıldıktan sonra yarışma programları ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ancak şimdi büyük bir sürpriz ile gündeme geliyor. Deli Yürek: Bumerang Cehennemi, Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve en son Ben Bu Cihana Sığmazam gibi başarılı projelerin başrol oyuncusu, yeni dizisi için ATV ile anlaşma yaptı.

YENİ DİZİSİ HAKKINDA DETAYLAR

Geçtiğimiz günlerde ‘Cengiz Semercioğlu ile Bunu Konuşmak Lazım’ programına katılan Kaynarca, yeni projesinin mafya dizisi olmadığını ancak sert ve insan ilişkilerini derinlemesine ele alan büyük bir yapım olduğunu ifade etti. İzleyicileri meraklandıran bu açıklama, Kaynarca’nın yeni dizisi hakkında heyecan yarattı.

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