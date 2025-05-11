Oktay Yanık, IBAN İle Dolandırıldı

Oktay Yanık, Bursa’da oto yıkama ve araç kiralama sektöründe geçimini sağlıyor. Ancak, IBAN üzerinden ödeme kabul ederek dolandırıcıların hedefi oldu. Eylül ayında askere gitmeyi planlayan Yanık, cezaevine girme riskiyle karşı karşıya kaldı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Yanık, müşterilerinden gelen ödemeleri IBAN ile alıyordu. Nitelikli dolandırıcılıkla kazanç elde eden kişiler, paralarını aklamak için Yanık’ı kullandı. Dolandırıcılar, araç kiralama ve yıkama hizmeti alarak elde ettikleri parayı Yanık’ın banka hesabına aktardıktan sonra kayıplara karıştılar. Yanık, evine gelen mahkeme kağıdıyla bu durumu öğrendi ve büyük bir şok yaşadı. Kendi adına birçok davanın açıldığını öğrenen Yanık, devam eden mahkemeler yüzünden Eylül’de gitmesi gereken askere gidemeyeceğini belirtti.

CEZA DOSYALARI GELİYOR

Müşterilerinin dolandırıcı olduğunu mahkeme kağıtlarıyla anladığını vurgulayan Yanık, “Bir araç kiralama ve yıkama firmasında çalıştığımız dönemde IBAN üzerinden ödeme alıyorduk. Hesabımıza para gönderenler aslında dolandırıcıymış. Bu durum nedeniyle bana ceza dosyaları geliyor. Askerlik yapamıyoruz. Dolandırıcılar dükkanımıza gelerek araç yıkama ve kiralama hizmeti alıp, birkaç kez banka hesabımıza para gönderdiler. Gönderdikleri paralar, başka kişilerden nitelikli dolandırıcılık yaparak elde ettikleri gelirlermiş. Dava açıldığında bunu fark ettik. Savcılığa ifademizi verdik ama dava sürecinden dolayı vatan görevime gidemiyorum. Sürekli birçok yerden ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum” dedi.