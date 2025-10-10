Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Öktem cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, avukat Öktem’in Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sona erdiği bildirildi.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEDEN İFADE VERİYOR

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlıların ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alınacak. Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim’de aracında beklerken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmişti. Yapılan polis incelemesinde, olay yerinde birçok tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovanlar tespit edildi.

ÖKTE BİR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ HUSUMETİ

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve polis ekiplerinin iz takibi sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişilik bir grup ile onlara yardım eden bir kişinin yakalandığı ifade edildi. 2 şüphelinin ise 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Olay sonrası Arnavutköy’de yakalanan zanlıların yanı sıra yapılan aramalar sonucunda suçta kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir” denildi.

OTOPSİ RAPORU KİLİT BİR BULGU SUNDU

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen ön otopsi raporunda, Öktem’in kafa bölümüne isabet eden bir mermi yaralanması ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmaların en az birinin ölümcül nitelikte olduğu ifade edildi. Raporda, “Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiştir” açıklamasına yer verildi.

