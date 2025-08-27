Okul Açılış Tarihleri Belirlendi. MEB 2025-2026 Takvimi Açıklandı

OKUL AÇILIŞ TARİHLERİNE DOĞRU

Yaz tatilinin sona ermesine yaklaşırken, öğrenciler, aileler ve öğretmenler “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt arıyor. Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar hız kazanıyor. Aileler kırtasiye alışverişi ve okul ihtiyaçları konusunda planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı takvim doğrultusunda ders zili için geri sayım devam ederken, okul heyecanı da artış gösteriyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin bilgiler metnin ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde yer alıyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, eğitim-öğretim dönemi 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihle birlikte tüm resmi ve özel okullarda yeni eğitim dönemi resmiyet kazanacak. Eğitim öğretim yılı boyunca ara tatiller ve yarıyıl tatilleri gibi molalar olacak, ancak öğrenim süreci yoğun bir tempoda devam edecek. Takvime göre öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler yaklaşık 9 aylık bir eğitim sürecinin ardından yaz tatiline girecek.

ÖĞRETMENLER İÇİN HAZIRLIKLAR

Takvimde belirtilene göre, öğretmenlerin mesleki gelişim programları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Aynı tarihler arasında, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıf öğrencileri için rehberlik faaliyetleri planlandı. Bu programlar, öğrencilerin yeni eğitim yılına uyum sağlamasını ve öğretmenlerin hazırlıklarını tamamlamasını hedefliyor.

İLK DÖNEM TARİHLERİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde dikkat çeken tarihlerden biri olan birinci dönem sonu 16 Ocak 2026 Cuma günü belirlenmiş durumda. Öğrenciler ve öğretmenler için yarıyıl tatiline geçişin habercisi olan bu tarih, aynı zamanda ara dinlenme ve değerlendirme sürecinin başlangıcını simgeliyor. İkinci dönem ise 17 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece yaz tatili resmen başlamış olacak.