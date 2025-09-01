Okul Açılışı İçin Yoğunluk Artıyor

DİYARBAKIR’DA YOLCU YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, okulların açılmasına kısa bir süre kala küçük çaplı bir yoğunluk gözlemleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirttiği takvime göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu gelişme ile birlikte öğrencisi olan velilerin memleketlerine dönüşleri hızlanıyor. Bu durum, otobüs firmalarında hareketliliğe neden olmakta.

Diyarbakır Otobüsçüler Derneği Başkanı Aydın Özgen, geçen hafta ile bu hafta arasında ciddi bir fark olduğunu belirtti. Özgen, “Bu hafta geçen haftadan biraz daha yolcu potansiyelimiz arttı. Ama önümüzdeki haftada da bu artışın gözle görünür şekilde olacağını düşünüyoruz. Sezon geneli çok iyi değildi ama şimdi biraz daha iyi durumda. Sanırım okulların açılmasının yakın olması buna en büyük etken” şeklinde ifade etti.