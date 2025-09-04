Okul Alışverişi Yoğunluğu Erken Başladı

OKUL ALIŞVERİŞİ BAŞLADI

Erzincan’da kırtasiye ve okul kıyafeti satan dükkanlarda yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yoğunluk gözlemleniyor. Veliler, çocuklarıyla birlikte defter, kalem, çanta ve okul kıyafetleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dükkanları geziyor. Okul öncesi alışverişteki hareketliliğin arttığı bu dönemde, kırtasiyelerde ve giyim mağazalarında kalabalıklar belirgin bir şekilde hissediliyor. Veliler, çocuklarının okul idaresinden aldıkları listeye uygun ürünleri bulmak için kırtasiye dükkanlarını dolaşarak zaman geçiriyor.

VELİLERİN HEYECANI

Okul alışverişi için toptan satış yapan kırtasiyeye gelen ve çocuğuyla birlikte bu heyecanı yaşamakta olan Şeyma Öztürk, “Bu sene tatil biraz kısa oldu ama yine de heyecanımız var. Şu anda boya kalemlerimizi ve silgimizi aldık, defterlere bakıyoruz. Bu sene fiyatlar geçen seneye göre daha uygun, boyalar daha uygun geldi. Normalde kırtasiyeler çok pahalı. Bunun için toplu alabileceğimiz yerleri seçiyoruz” diyor.

SATIŞLARDA ARTIŞ

Kırtasiye sahibi Kadir Erdoğan ise ürünlerin satışının geçen yıla göre arttığını ve durumdan memnun kaldığını belirtiyor. “Veliler, listeleri aldıkça geliyor. Yoğunluk arttı. Geçen yıla göre satışlarımız biraz daha hareketlendi. Ortalama anaokulu alışverişi biraz daha yüksek maliyetli oluyor. En çok kuru boya, sulu boya ve defter satılıyor. Talebe göre veriyoruz” şeklinde konuşarak öğrenci ihtiyaçlarının artığını vurguluyor.

SONUÇ

Erzincan’da okul alışverişi dönemi, her yıl olduğu gibi bu sene de hem velilerin hem de dükkan sahiplerinin heyecanını artırıyor. Öğrencilerin gereksinimlerini karşılama süreci, şehirdeki kırtasiye ve giyim mağazalarında yoğun bir şekilde yaşanıyor.