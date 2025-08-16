Okul Alışverişinde Çanta Fiyatları Artıyor

OKUL BÜYÜK HAZIRLIKLAR İÇİN GERİ SAYIM

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başlayacak. Ancak birinci sınıflar 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala velilerin alışveriş temposu artmaya başladı. E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla oranla yüzde 45’lik bir artış görüldü. Çanta kategorisinde cirolar Temmuz’a göre yüzde 83 oranında yükseldi. Kırtasiye ürünlerindeki artış ise yüzde 60 olarak belirlendi. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kalıyor. Geçen yıl ortalama sepet tutarı 517 lira iken, bu yıl bu rakam 750 liraya ulaştı.

ÇANTALARDA ZAM VE GELECEK YORUMLARI

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak daha uygun fiyatlı alışveriş yapmayı tercih ettiğini ifade etti. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” diye konuştu. Sektör temsilcileri, okula dönüş alışverişinin önümüzdeki haftalarda ivme kazanacağını tahmin ediyor. Ancak alışverişini erteleyen velilere, fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor.