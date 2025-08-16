Okul Alışverişinde Çanta Fiyatları Yükseldi

Gündem

EĞİTİM YILINA GİRİŞ TARİHİ

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başlıyor. İlkokula başlayan birinci sınıflar ise ders başı yapacakları tarihi 1 Eylül olarak belirledi. Okul başlangıcına bir aydan az bir süre kala, velilerin alışveriş heyecanı artmış durumda. E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verileri, Ağustos ayının ilk haftasında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 oranında bir artış görüldüğünü ortaya koyuyor.

Çanta kategorisinde ciro, Temmuz ayına göre yüzde 83 oranında yükseldi. Kırtasiye ürünlerinde ise artış oranı yüzde 60 olarak kaydedildi. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kalıyor. Geçen yıl ortalama sepet tutarı 517 lira iken, bu yıl alınan ürünlerin toplam maliyeti 750 liraya ulaştı.

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlarla alışveriş yapmayı tercih ettiklerini ifade ediyor. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiye ürünlerinde büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” şeklinde konuştu. Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hız kazanacağını öngörüyor. Bunun yanı sıra, alışverişi erteleyen velilere fiyatların artabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

