Okul Alışverişinde Dikkatli Olun! Uygunsuz Ürünleri Almayın

YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan alınan bilgiler doğrultusunda, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetler üzerinde yoğun denetimler yapılıyor. Denetimlerde, söz konusu ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor. Bakanlık, bu yılın 7 ayında ürün güvenliği denetimleri çerçevesinde 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi. Önceki yıllara göre güvensizlik oranında düşüş gözlemlenirken, özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu tespit edildi. Güvensiz ürünler tespit edildiğinde ise idari yaptırımlar uygulanıyor.

RİSKLİ ÜRÜNLERİN ANALİZİ YAPILIYOR

Denetim sürecinde riskli olarak değerlendirilen ürünlerden örnekler alınıyor ve bu ürünler laboratuvarlarda analiz ediliyor. Eğer ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamadığı veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiği tespit edilirse, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yaparak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu çerçevede üretici veya ithalatçı firmalara çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar, para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması ve imhası gibi uygulamaları içeriyor. Tüketicilerin bu süreçte kendilerini korumaları için uygunsuz ürünleri takip etmeleri önemli.

TÜKETİCİLER GÜVENSİZ ÜRÜNLERİ YİNE TAKİP EDEBİLİYOR

Bakanlık, 2018 yılında devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuz olduğu tespit edilen ürünler hakkında tüketicilere bilgiler sunuyor. Tüketiciler, söz konusu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden erişim sağlayabiliyor. Bu sistemle birlikte, ürünlerin takibi tek bir kanaldan yapılarak kolaylaştırılıyor. Ayrıca, güvensiz ürünlerle ilgili bilgilerin toplanması ve yetkili kuruluşlarca politika oluşturulmasına olanak tanıyan bir veri tabanı da mevcut.

ALIŞVERİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tüketicilerin okul alışverişlerinde dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Kırtasiye ürünleri alırken, imalatçı ve ithalatçının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi önemli. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin satın alınması öneriliyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye malzemelerinde ise hangi yaş grubuna uygun olduğu kontrol edilmelidir. 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturabilecek kırtasiye malzemeleri üzerindeki uyarıların dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

CE İŞARETİNE ÖZEN GÖSTERİN

Boya malzemeleri, oyuncak benzeri ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde ise içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve kolay okunabilir olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, çocuk kıyafetlerindeki kordon, bağcık ve küçük parça içeren süslemeler gibi potansiyel riskler oluşturabilecek unsurlar için de dikkatli olunması önem taşıyor.