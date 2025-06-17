Okul Bahçesinde Öğrenciye Tokat Atıldı

OLAYIN GERÇEĞİ

Afyonkarahisar’da bir öğretmenin 9 yaşındaki öğrencisini okul bahçesinde tokatlaması anları, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olay, kent merkezindeki Hürriyet İlkokulunda yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen 9 yaşındaki öğrenciyi okul müdür yardımcısı T.H., durdurdu. Bir süre öğrenci ve arkadaşları ile konuşan T.H., ardından küçük çocuğa sert bir tokat attı. Bu esnada öğretmenin bağırdığını duyan çevredeki vatandaşlar, T.H.’nin çocuğa tokat atmasının ardından müdahalede bulundu. Öğretmenin daha sonra okul binasına girdiği bilgisi alındı. Olayda suratına tokat atılan çocuğun durumu ise hala belirsizliğini koruyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Okul Müdürü Abdullah Baydur, olayın emniyete de intikal ettiğini açıkladı. “Olayı farklı boyutlara çekilmeye çalışılıyor, olayı Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdik. Öğretmenimiz de vicdan azabı çekiyor. Emniyette veli de öğretmenimizden şikayetçi olmadı” ifadelerini kullandı. Bu durum, olaya dair kamuoyunda farklı yorumların oluşmasına neden oluyor. Olayın detayları ve çocuğun sağlık durumu hakkında gelişmeler merakla takip ediliyor.