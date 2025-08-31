Okul Dönüş Yoğunluğu Başladı, Bekleniyor

OKUL AÇILIŞI ÖNCESİ YOĞUNLUK ARTMIŞ DURUMDA

Okulların açılmasına kısa bir süre kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda artan yoğunluk dikkat çekiyor. Üniversite öğrencileri okudukları şehirlere geri dönerken tatilciler de İstanbul’a dönüş yapıyor. Otobüs firması yetkilileri, bu yoğunluğun 1 hafta sürdüğünü öngörüyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılına uyum sürecine dahil olacak öğrenciler 1 Eylül’de, diğer öğrenciler ise 9 Eylül’de ders başı yapacak.

GEÇEN YILDAN DAHA DÜŞÜK YOĞUNLUK

Firma yetkilisi Hacı Çalışkan, yaşanan yoğunluğa dair bilgi verirken, “Ben burada Kırklareli görevlisiyim, Kırklareli bölgesine bakıyorum. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde her zaman yoğunluk yaşanıyor. Ama şu anda yoğunluk tam olarak başlamadı, yavaş yavaş artıyor. Kırklareli yakın olduğu için bizde çok fazla yoğunluk yok ama Anadolu tarafında daha fazla yoğunluk var. Geçen seneye göre biraz daha düşük gibi. Geçen yıl daha fazlaydı” dedi.

SONBAHARA DOĞRU ARTIYOR

Yolcu Adem Baydur ise sık sık seyahat ettiğini ifade ederek, “Genelde bu firmayı tercih ediyorum. Adıyaman’ın güney tarafına bu otobüslerle gidiyoruz. Burada da yoğunluk var, karşı taraftan da gelişler var. Trafik de karmakarışık. Özellikle sonbahara doğru daha fazla kalabalık oluyor. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde otogarlarda aşırı yoğunluk yaşanıyor. Bu da onlardan biri gibi. İnsanlar hem aileleriyle gidip geliyor hem de memleketten kışlık erzaklarını, bulgurunu, turşusunu getiriyor. O yüzden geliş-gidişlerde ciddi bir yoğunluk oluyor” şeklinde konuştu.