Okul Dönüşü Çocukları Zorlayabilir

OKULA DÖNÜŞ SÜRECİ VE ÇOCUKLARIN DUYGUSAL DURUMLARI

Okulların açılmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci yeni bir eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, tatilin ardından okul düzenine geçmek, özellikle çocuklar açısından kolay bir süreç olmuyor. Psikolog Esma Burhan, geçiş döneminin çocuklar için duygusal olarak zorlayıcı olabileceğine vurgu yaparak, aileler ve öğretmenler için önemli önerilerde bulundu. Burhan, çocukların yaz tatili süresince daha rahat ve serbest bir yaşam tarzına alıştıkları için okula dönüş sürecinde çeşitli psikolojik tepkiler göstermenin son derece doğal olduğunu belirtti. “Sabah erken kalkma zorunluluğu, derslere odaklanma ihtiyacı, ödev sorumluluğu ve arkadaşlık ilişkilerinin yeniden kurulması bazı çocuklarda stres yaratabiliyor,” dedi.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN BELİRTİLER

Burhan, ilk haftalarda çocuklarda okula gitmek istememe, huzursuzluk, ayrılma kaygısı, mide ağrısı veya baş dönmesi gibi fiziksel şikayetlerin gözlemlenebileceğini aktardı. Bu durumlardaki belirtilerin genellikle geçici olduğunu ve çocuğun okula yeniden uyum sağlamaya çalışmasının bir parçası olduğunu ifade etti. “Ancak bu belirtiler üç haftadan uzun sürerse veya çocuğun günlük yaşamını ciddi şekilde etkilerse bir uzmandan destek alınması önemlidir,” diye ekledi. Burhan, çocukların ‘okula gitmek istemiyorum’ şeklindeki söylemlerinin genellikle derin bir kaygı, belirsizlik veya güvensizlik duygusunun yansıması olabileceğine dikkat çekti. Ebeveynlerin yaklaşımının çocuğun sürece nasıl adapte olacağını doğrudan etkilediğini belirtti.

DUYGULARI ANLAMAK VE DESTEK OLMAK

Burhan, “Çocuğun duygularını görmezden gelmek, küçümsemek ya da mantıklı açıklamalarla geçiştirmeye çalışmak genellikle ters etki yaratır,” diyerek, bunun yerine çocuklara destek sunmanın önemini vurguladı. “Bunda korkacak bir şey yok” demek yerine, “Bu duyguyu yaşaman çok normal, seni anlıyorum” demenin çocuk için daha olumlu bir etki yarattığını ifade etti. Çocuğun ilk gün kaygısını azaltmak için önceden hazırlıklara yapılması gerektiğini belirten Burhan, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

ÖZGÜVEN GELİŞİMİ VE AİLE TUTUMU

Burhan, çocukların özgüven gelişimi açısından ebeveynlerin tutumlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. “Sadece başarıyı övmek yerine, çocuğun gösterdiği çaba ve gayretin takdir edilmesi çok daha değerli,” diye belirtti. Örneğin, çocuk bir ödevde zorlanmış ancak tamamlamışsa, “Aferin, 100 aldın” demek yerine “Çok uğraşmışsın, vazgeçmeden tamamlaman harika” diyerek çocuğun kendi emeğini fark etmesini sağlamanın önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, aşırı koruyucu tutumların, çocukların bağımsızlık duygusunu ve sorun çözme becerilerini körelttiğini de ifade etti.

KARDEŞ KISKANÇLIĞI VE AYRILIK ANKSİYETESİ

Okula yeni başlayan çocuklar veya uzun bir aradan sonra yeniden okula dönenlerde kardeş kıskançlığı ve ayrılık kaygısı gibi duygusal tepkilerin sıkça görülebileceğini aktaran Burhan, bu tür durumlarda çocuğun duygularını ifade etmesi için teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. “Sizi özlemesinin normal olduğunu söyleyin. Okuldan döndüğünde birlikte geçireceğiniz zamanı planlamak çocuğa güven verir,” diye ekledi. Ayrıca, belirtilerin yoğunlaşması durumunda psikolojik destek alınmasının da önemli olduğunu vurguladı.

ÖĞRETMENLERİN ROLÜ VE VELİLERİN SORUMLULUKLARI

Burhan, yeni eğitim öğretim yılında çocukların ruh sağlığını korumak adına hem velilere hem de öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. “Her çocuk farklıdır. Kimisi hemen adapte olurken, kimisi zamana ihtiyaç duyar. Bu süreçte sabırlı olmak, çocuğun duygularına empatiyle yaklaşmak ve ona güven vermek çok önemlidir,” dedi. Öğretmenlerin sınıfta kapsayıcı ve teşvik edici bir tutum sergilemesinin yanı sıra, velilerin de çocuğa koşulsuz sevgi sunmasının adaptasyonu kolaylaştıracağını sözlerine ekledi. Burhan, “Unutmayalım; çocuk için en büyük destek, yargılamayan bir bakış ve sevgi dolu bir iletişimdir,” diyerek konuşmasını sonlandırdı.