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Okul Eğitimi İçin Erasmus Faaliyeti
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Okul Eğitimi İçin Erasmus Faaliyeti

EĞİTİM FAALİYETİ DÜZENLENDİ

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu-Uzman Daveti Faaliyeti’ çerçevesinde bir eğitim etkinliği düzenliyor. İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yüz yüze eğitimde, Macaristan Pannonia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ceclia Sik-Lnyi ve asistanı doktora adayı Patricia Szab, katılımcılara bilgi aktarıyor.

Etkinlikte, yapay zekanın eğitimdeki yeri üzerinde duruluyor. ChatGPT, Gemini ve Canva AI gibi uygulamaların kullanımı, deepfake tespiti ve yapay zeka ile şiir yazımı gibi konular ele alınıyor. Ayrıca, kodlama bilgisi olmayanlar için geliştirilen pratik araçlarla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Katılımcılara yönelik proje ve müfredat desteği verilerek, öğrencilere özel başvuru, özgeçmiş ve içerik oluşturma atölyeleri de düzenleniyor.

Eğitim programında grup çalışmaları, sunumlar ve geri bildirim oturumları da bulunuyor. Programa, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Şube Müdürü Zekai Çobandere katılıyor ve etkinliği yerinde inceliyor. Erasmus Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen türden bu faaliyetlerin, uluslararası iş birliklerini güçlendirmesi ve eğitimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlama amacı taşıdığı belirtiliyor.

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