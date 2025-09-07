OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Edirne’de, yeni eğitim dönemi öncesinde İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun önderliğinde “Okul Güvenliği Toplantısı” yapıldı. Toplantı, Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşti ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrencilere güvenli ulaşım sağlama ve eğitim kurumlarında huzur ile güven ortamını oluşturma çalışmaları masaya yatırıldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlilerinin çalışmalarının değerlendirildiği bu toplantıda, Emniyet Müdürü Karaburun, uygulamaların dikkatle izlenmesi için gerekli talimatları verdi. Karaburun, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla çabaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca, eğitim ortamlarında güven ve huzurun her daim sağlanacağına vurgu yaptı.