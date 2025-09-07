Haberler

Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Edirne’de, yeni eğitim dönemi öncesinde İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun önderliğinde “Okul Güvenliği Toplantısı” yapıldı. Toplantı, Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşti ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrencilere güvenli ulaşım sağlama ve eğitim kurumlarında huzur ile güven ortamını oluşturma çalışmaları masaya yatırıldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlilerinin çalışmalarının değerlendirildiği bu toplantıda, Emniyet Müdürü Karaburun, uygulamaların dikkatle izlenmesi için gerekli talimatları verdi. Karaburun, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla çabaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca, eğitim ortamlarında güven ve huzurun her daim sağlanacağına vurgu yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.