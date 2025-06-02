Okul İçin Şehit Öğretmenler Adı Verildi

YENİ YÜZE KAVUŞAN OKUL

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi, okul binasının yapılan tadilatla yeni bir görünüm kazandı. Okulun restore edilmesi sırasında, bölgedeki şehit öğretmenlerin isimleri her bir bölüme verildi. Okul Müdürü Mehmet Akif Eryaktı, Soğukpınar İlk/Ortaokulu olarak önemli bir adım attıklarını ifade ederek, “Okulumuzun yanında bulunan, uzun süredir pasif durumda olan binamızı yeniden ele aldık. Ama sadece bir tadilat yapmadık. Bu binayı; vefa, şükran ve saygıyla yoğrulmuş bir eğitim alanına dönüştürdük” dedi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİNİ UNUTMAYACAKLAR

Eryaktı, beş sınıftan oluşan bu yapının her bir bölümüne, Erzurum’da görev yaparken şehit düşen öğretmenlerin isimlerinin verildiğini belirtti. “Ragıp Köse, Nurullah Saraç, Ersoy Yorulmaz, Ali Bulut ve Alihan Han. Her biri bu topraklara ilim tohumu gibi saçılırken, en kıymetli olanı canını verdi. Biz de onların adını yaşatmak için somut bir adım attık” diye ekledi. Yenileme çalışmaları kapsamında rehberlik servisi, müzik sınıfı, resim sınıfı, kütüphane ve laboratuvarın baştan sona yenilendiğini de aktardı.

EĞİTİM ALANINA ANLAM KATMAK

Okul Müdürü Eryaktı, “Bu alanlara sadece mobilya koymadık, anlam kattık. Çocuklarımız o sınıflara her girdiğinde bir ismi değil, bir hikayeyi, bir fedakarlığı görecek” şeklinde konuştu. Ayrıca, daha önce okulda modern bir konferans salonu kurduklarını, sinema salonunu hizmete açtıklarını ve ana sınıfını bağımsız bir yapıya taşıyarak donanımlı bir anaokuluna dönüştürdüklerini ifade etti.

DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMA GÖREVİ

Eryaktı, “Öğretmenler odamızı genişleterek eğitimcilerimize daha rahat bir ortam sağladık. Ancak bugün özellikle altını çizmek istiyorum: Şehit öğretmenlerimizin adını yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Bu bir görev. Millet olarak değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak, o kadar güçlü oluruz. Soğukpınar İlk/Ortaokulu olarak bu bilinçle çalışmaya, üretmeye, yaşatmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.