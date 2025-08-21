Okul Kayıtları İçin Ayrıntılar Belirlendi

YENİ EĞİTİM YILI KAYIT SÜREÇLERİ

Yeni eğitim öğretim yılının yaklaşması ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kayıt işlemleri, veliler ve öğrencilerin en fazla merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, öğrencilerin hangi okullara yerleştirileceği ve kayıt sırasında hangi adımların izleneceği sorgulama konusu. Kayıt tarihleri, gerekli belgeler ve yerleştirme kriterleri hakkında bilgiler detaylıca takip ediliyor. Okul kayıtlarıyla ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KAYIT SÜRECİ BAŞLIYOR

Bazı ilkokul ve ortaokullarda kayıt süreci 18 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Bu doğrultuda, velilerin çocuklarının kayıt durumunu netleştirmek ve detaylar hakkında bilgi almak için ilgili okullarla iletişime geçmeleri öneriliyor. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin sınıf ve öğretmen atamaları ile ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

OTOMATİK KAYIT SİSTEMİ

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtlarının adrese dayalı sistem üzerinden otomatik olarak yapılacağını açıkladı. Veliler, çocuklarının kayıtlı olduğu okulu e-Devlet aracılığıyla “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmeti ile öğrenebilecekler. Kayıt süreci genellikle ağustos ortalarında başlayıp eylül ayının ilk haftalarına kadar devam ediyor. Ancak bazı okullarda kayıtlar daha erken başlayıp, değişik tarihlerde sona erebiliyor.

KAYITTA ÜCRETSİZLİK

Velilerin, çocuklarının kayıtlarının kesinleştirilip kesinleşmediğini kontrol etmeleri ve olası mağduriyet yaşamamak adına kayıt takvimini dikkatlice takip etmeleri önem taşıyor. Ayrıca kayıt işlemlerinin sona erme tarihleri ile ilgili resmi duyuruların Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi kanallarından takip edilmesi öneriliyor. Türkiye’deki devlet okullarına yapılan kayıt işlemleri ücretsizdir; herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak bazı özel okullardaki kayıt süreçlerinde farklı ücretlendirmeler ve burs imkânları olabiliyor. Bu nedenle velilerin bu konuları ilgili okul kaynaklarından öğrenmeleri önemlidir. Devlet okullarında eğitim ücretsiz olup, sadece resmi belgeler ve işlemler için gerekli prosedürler uygulanmaktadır. Eğer veliler, kayıt sırasında herhangi bir ücret talebiyle karşılaşırsa, Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili eğitim kurumlarıyla irtibata geçerek bilgi alabilirler.