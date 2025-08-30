Okul Malzemeleri Alerjik Reaksiyonlar Yüzünden Risklidir

GÜNLER KALA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Okul zilinin çalmasına az bir süre kalırken kırtasiye reyonları, çeşit çeşit ve kokulu ürünlerle dolup taşıyor. Ancak bu ürünlerin göründüğü kadar masum olmadığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Kokulu ve albenili kırtasiye ürünlerinde gizlenen maddeler çocuklarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir” diye belirtiyor. Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte kırtasiye alışverişinin hız kazandığı bu dönemde uzmanlar, velilerin olası tehlikelere karşı dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

KOKULU ÜRÜNLERİN RİSKLERİ

Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Milyonlarca veli, çocuklarının okul ihtiyaçlarını tamamlarken aslında çantalarına potansiyel bir sağlık riski de eklediğinin farkında değil” diyor. Kokulu silgiler, keçeli kalemler ve lateks içeren ürünlerin çocuklarda alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğini belirten Akgün, “Uçucu organik bileşikler içeren ürünler, çocuklarda baş ağrısı, öksürük nöbetleri, ciltte kaşıntı, göz kızarıklığı, burun akıntısı ve hatta astım ataklarına sebep olabilir” şeklinde açıklıyor. Alerjiye yatkın veya astım hastası olan çocuklarda bu belirtilerin daha yoğun gözlemlenebileceğini vurguluyor.

Kapalı sınıf ortamlarının da riski artırdığını belirten Prof. Dr. Akgün, “Yetersiz havalandırma, uçucu bileşiklerin ve toz akarlarının solunmasına sebep olur. Bu da çocuklarda alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Kitap tozları da alerjik reaksiyonlara katkıda bulunuyor” diyor ve yeni alınan kitapların evde bir süre havalandırılması gerektiğini belirtiyor. Akgün, “Çocuklarımızın sağlığı için basit tedbirler almak, okul döneminde yaşanabilecek alerjik sorunların önüne geçebilir” şeklinde ekliyor.

AİLELERE ÖNERİLER

Son olarak Prof. Dr. Akgün, velilerin dikkatli olması gerektiğini belirtirken şu önerilerde bulunuyor: “Kokulu ve merdiven altı ürünler yerine hipoalerjen, bilinen markalar tercih edilmeli. Lateks içeren ürünlerden uzak durulmalı. Sınıflar sık sık havalandırılmalı. Alerji riski yüksek çocuklar uzman hekimlere götürülerek gerekli testler yapılmalı.”