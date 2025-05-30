Okul Müdürü Heimlich ile Kurtardı

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde, boğazına yiyecek kaçan bir minik çocuk, okul müdürü tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Sarıbalta İlkokulunda, İŞKUR kapsamında çalışan bir kadın temizlik görevlisi, çocuklardan birinin nefessiz kaldığını fark etti ve durumu okul müdürü Oğuzhan Celayir’e bildirdi.

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, boğazına cisim kaçan çocuğu hızlıca kucaklayan temizlik görevlisi, müdür Celayir’in yanına koşuyor. Müdür Celayir’in, çocuğa Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki cismi çıkardığı görülüyor.

MÜDÜR CELAYİR AÇIKLAMA YAPTI

Heimlich manevrası uygulayan Oğuzhan Celayir, “Okulumuzda İŞKUR personelimizin fark edip, panik halinde yanımıza getirdiği küçük kızımızı aldığımız eğitimler sonucunda, Heimlich manevrası yaparak normale döndürdük. Daha sonrasında minik çocuğumuzu sakinleştirdik” ifadelerini kullandı.