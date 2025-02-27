Okul Önünde Silahlı Saldırı ve İntihar

OLAY YERİNDE TABANCA İLE ATEŞ AÇILDI

Alınan bilgilere göre, B.K. (31), Şirintepe Mahallesi 2127 Sokak’taki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu’nun önüne çocuklarını almak için gitti. Bu esnada okula gelen R.Ç. (37), eski eşi B.K.’ye çocuklarının gözleri önünde tabancayla ateş açtı.

R.Ç, daha sonra aynı silah ile intihar etti. Olayı gören mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede B.K. ve R.Ç.’nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

GEÇMİŞE DÖNÜŞ

Polis, olaya dair kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, B.K. ile R.Ç.’nin geçen yıl temmuz ayında boşandığı öğrenildi.