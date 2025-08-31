Okul Reddinin Kaygı Belirtileri Olabilir

Çocuk ve gençlerin okul reddi konusunda aileleri bilgilendiren Dr. Aygün Hüseyinova, bu durumun kaygı bozukluklarının bir göstergesi olabileceğini söylüyor. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nde görevli olan Hüseyinova, okul reddinin genellikle daha büyük sorunların bir yansıması olduğunu ifade ediyor.

OKUL REDDİ BİR BUZDAĞI GİBİDİR

Dr. Hüseyinova, okul reddinin sadece görünen bir davranış olduğunu belirterek, “Bu durum aslında altında yatan daha derin kaygıları ve psikolojik sorunları barındırıyor” diyor. Okula gitmek isteyen çocukların, okul saatleri yaklaşırken karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi belirtiler yaşadığını aktaran uzman, bu durumun aileler için ciddi bir kriz anlamına geldiğini vurguluyor. “Okul reddi genellikle kaygı bozuklukları ya da başka psikiyatrik sorunlarla birlikte görülüyor” ifadelerini kullanıyor.

ÇEVRESEL NEDENLER DE ETKİLİ OLABİLİR

Dr. Hüseyinova, okul reddinin yalnızca psikiyatrik kaynaklı olmadığını, aynı zamanda çevresel ve sosyal etkenlerden de etkilendiğini belirtiyor. Okuldaki olumsuz deneyimler, öğretmen tutumları, akran zorbalığı ve aile içi sorunların çocukların okula gitmeme davranışına yol açabildiği konusunda aileleri uyarıyor. Bu nedenle, çocuğun durumunun detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor.

KADAMELİ ALIŞTIRMA YÖNTEMİ

Ailelerin bu süreçte çocuklarını evde tutarak durumu daha da kötüleştirmemesi gerektiğini belirten hekim, “Okula gitmeme süresi uzadıkça, çocuğun yeniden uyum sağlaması zorlaşıyor” diyor. Küçük yaş gruplarında aşamalı maruz bırakma yönteminin uygulanabileceğini ifade eden Hüseyinova, ebeveynin çocuk sınıfa girmeden önce sınıfın önünde ya da okul bahçesinde bekleyerek, çocuğun kademeli olarak okula alışmasını sağlayabileceğini kaydediyor. Gençlerde ise okul reddinin ardındaki nedenlerin daha karmaşık olabileceğini belirten Hüseyinova, uzman desteğiyle bu sorunların bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor. “Sürecin mutlaka bir uzman ve okul işbirliğiyle yürütülmesi gerekiyor” tavsiyesinde bulunuyor.