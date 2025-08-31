Okul Servisleri Hazırlıklarını Tamamlıyor

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrencileri taşıyan okul servisleri ise bu süreçte hazırlıklarını tamamlıyor. Güvenli sürüş için araçların yeterlilikleri kontrol ediliyor ve şoförler ile rehberlere çeşitli eğitimler veriliyor. Altur Turizm Okul Hizmetleri Operasyon Müdürü Ebru Kenger, araçların okul taşıtı niteliği taşımak zorunda olduğunu ve her araçta ‘Dur’ levhasının bulunması gerektiğini belirtiyor.

VELİLERLE İLETİŞİM ÖNEMLİ

Okul servislerinin hazırlıklarını anlatan Ebru Kenger, “Okul servislerimiz tüm süreçlerini tamamladı. Altur Akademi departmanı tarafından araçların yeterlilik kontrolleri gerçekleştirildi. Sürücülere ve rehberlere, yol güvenliği eğitimleri ile defansif sürüş eğitimleri veriyoruz. Ayrıca şirket psikoloğumuz tarafından etkili iletişim ve davranış eğitimleri düzenleniyor. Hizmete başlamadan önce tüm sürücü ve rehberleri velilerimizle tanıştırıyoruz. Bu, velilerin güvenini kazanmamıza yardımcı oluyor ve veliler çocuklarını emanet edecekleri kişileri tanıyor. Veliler, yolculuk esnasında mobil uygulamamızla öğrencilerin nerede olduğunu takip edebiliyorlar” diyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Kenger, araçların okul taşıtı vasfında olması gerektiğini ve ‘Dur’ levhasının bulunmasının öğrenci güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı. “Araçlarda mutlaka emniyet kemeri olmalı. Tüm koltuklarda çalışır durumda emniyet kemerinin bulunması ve her bireyin bu kemeri takması gerekiyor. Araçlarımızda kadın sürücülerin de bulunduğu söylenebilir. Özellikle kadın sürücülere öncelik veriyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim süreci diliyorum” şeklinde konuştu.