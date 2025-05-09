Okul Sporları Basketbol Yarı Finalleri Tamamlandı

ORDU’DA BASKETBOL YARI FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPILDI

Okul Sporları Küçükler Basketbol Türkiye Yarı Finalleri, Ordu’da gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı’nın koordinesindeki etkinlik, oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu ve Altın Ordu Atatürk Spor Salonu’nda dört gün süren organizasyona, Ordu’nun yanı sıra Ankara, Çorum, Erzurum, Giresun, Ağrı, Samsun, Sinop, Tokat ve KKTC’den gelen takımlar, Türkiye finallerine ulaşmak için mücadele etti.

TURNUVA SONUNDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR BELİRLENDİ

Turnuvanın sonucunda dereceye giren takımlar, 12-16 Haziran tarihleri arasında Isparta’da düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Kızlar kategorisinde Ankara Çankaya Türkiye Noterler Birliği Ortaokulu ile Samsun Duruşehir Kampüsü Final Okulları, erkekler kategorisinde ise Ordu Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ve TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu başarılı olarak öne çıktı.

Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri, düzenlenen törenle verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, dereceye giren okullara Türkiye finallerinde başarı dileklerini iletti.