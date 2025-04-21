Okul Sporları Cimnastik Müsabakaları Tamamlandı

YOĞUN KATILIMLA SONLANDI

Afyonkarahisar’da düzenlenen ‘Okul Sporları Cimnastik Müsabakaları’, Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Geleceğin sporcuları burada yetişecek” ifadesini kullandı.

REKABET DOLU İKİ GÜN

İki gün boyunca devam eden organizasyonda, minikler ve yıldızlar kategorilerinde toplamda 350 sporcu, hem bireysel hem de takım müsabakalarında ter döktü. Müsabakalarda yaşanan kıyasıya rekabette sporcular, gösterdikleri performanslarla izleyicilerin beğenisini kazandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ

Yarışmaların finalinde, başarı gösteren sporculara madalya ve ödüller, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk tarafından takdim edildi. Bu etkinlik, gençlerin spor alanında yeteneklerini sergilemesi açısından önemli bir fırsat sundu.