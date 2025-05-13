Okul Sporları Futbol Turnuvası Başladı

OKUL SPORLARI FUTBOL YARI FİNAL MÜSABAKALARI BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Okul Sporları Futbol Yıldız Kızlar ve Erkekler Türkiye Yarı Final Müsabakaları, Manisa’da başlamış durumda. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 8 Eylül ve Muradiye futbol sahalarında yapılan maçlarla organizasyonun başlangıcı gerçekleştirildi. Turnuvaya çeşitli illerden gelen toplam 9 erkek ve 7 kız futbol takımı katılıyor. Bu takımlar, Türkiye Finalleri’ne yükselebilmek için mücadele veriyor.

TAKIMLAR FİNAL İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde gerçekleşen karşılaşmalarda, grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Birinciliği Finallerine katılma hakkı elde ediyor. Müsabakaların açılış seremonisi, 8 Eylül Futbol Sahası’nda yapıldı. Bu törene Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, antrenörler ve sporcular katıldı.

MANİSA’NIN SPORA DESTEĞİ

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Öztürk, “Okul sporları, gençlerimizin erken yaşta sporla tanışmalarını sağlayarak hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunuyor. Bu tür organizasyonlar, sporun tabana yayılması, çocuklarımızın sporda başarı elde etmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi açısından büyük önem taşıyor. Manisa olarak her zaman spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, tüm sporcu öğrencilere, antrenörlerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek başarılar diledi.