Okul Sporları Futbol Yarı Finali Tamamlandı

FUTBOL YARI FİNAL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Okul sporları faaliyet programında yer alan futbol yarı final müsabakası 8-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Elazığ’da yapılan bu müsabakalara 8 kız ve 8 erkek takım olmak üzere toplam 164 sporcu katılım sağladı.

GRUP BİRİNCİLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIYOR

Düzenlenen müsabakalarda, gruplarında birinci olan takımlar Türkiye şampiyonasına katılım hakkı elde ederek illerini temsil etme fırsatını yakaladı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan futbol yarı final müsabakaları 8-11 Nisan tarihleri arasında 8 kız 8 erkek takım toplamda 164 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da katılım sağlayan futbol takımları, gösterdikleri heyecan dolu maçın ardından gruplarında birinci olan takımlar Türkiye şampiyonasında illerini temsil edecekler. Okulların, sporcuların ve antrenörlerin gösterdikleri üstün çaba ve gayretler seyirciler eşliğinde büyük bir heyecanla izlendi. Müsabakaya katılan ve derece alan tüm takımları, sporcuları ve antrenörleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.