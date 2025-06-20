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Okul Sporları Futsal Müsabakaları Tamamlandı
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Okul Sporları Futsal Müsabakaları Tamamlandı

OKUL SPORLARI GENÇ B ERKEKLER FUTSAL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Okul Sporları Genç B Erkekler Futsal müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında bu müsabakalar gerçekleştiriliyor.

MÜSABAKALARIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bahçeşehir Spor Salonunda yapılan Genç B Erkekler Futsal Müsabakaları sonucunda Turgut Özal Anadolu Lisesi birinci, Farabi Anadolu Lisesi ikinci, Yavuz Selim MTAL üçüncü ve Özel TED Koleji dördüncü sırada yer aldı. Dereceye giren okullara ödülleri ödül töreni ile verildi.

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