Okul Sporları Futsal Şampiyonası Sonuçlandı

ŞAMPİYONA DETAYLARI

Denizli’de düzenlenen Okul Sporları Futsal Genç-A Grup Şampiyonası, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kızlar ve erkeklerde toplam 24 takımın yer aldığı bu organizasyona 288 sporcu katıldı. Şampiyona sonunda, illerini Yarı Final müsabakalarında temsil edecek okullar belirlendi. Okul Sporları yarışmaları, farklı branşlardaki şampiyonalarla devam ediyor.

AÇILIŞ SEREMONİSİ VE KARŞILAŞMALAR

2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Futsal Genç-A Grup Müsabakaları, 14-16 Mart 2025 tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde yapıldı. Şampiyona, 14 Mart Cuma günü Kınıklı Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. 12 kız ve 12 erkek takımdan oluşan toplam 24 takım, çekişmeli karşılaşmalara imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonunu üstlendiği Futsal Grup Şampiyonası’nda; kızlar kategorisindeki müsabakalar Kınıklı Spor Salonu’nda, erkekler karşılaşmaları ise Hasan Güngör Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

YARI FİNALE KALAN TAKIMLAR

Üç gün süren şampiyona sonunda, kızlar kategorisinde Denizli Nalan Kaynak Anadolu Lisesi, Uşak Spor Lisesi ve Muğla Menteşe Spor Lisesi yarı finallere yükselirken; erkekler kategorisinde ise İzmir Bornova Anadolu Lisesi, Muğla Bodrum Anadolu Lisesi ve Isparta Spor Lisesi bu başarıyı elde etti. Ayrıca, iki farklı salonda yapılan ödül törenlerinde dereceye giren takımların sporcularına madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile idareci ve antrenörler tarafından takdim edildi.