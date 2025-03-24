Okul Sporları Judo Grup Şampiyonası Başlıyor

ŞAMPİYONANIN TARİHİ VE YERİ

Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası, 25-26 Mart 2025 tarihlerinde Denizli’de yapılacak. İki gün sürecek olan bu organizasyona 13 ilden 242 sporcu katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor.

MÜSABAKALAR HAKKINDA

Judo Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli’nin Hasan Güngör Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakaları organize ediyor. Şampiyonada, kategorilerinde ilk dört sırayı alan sporcular Türkiye Şampiyonası’nda yer alma şansı bulacak.

AÇILIŞ SEREMONİSİ VE HAZIRLIKLAR

Judo Grup Şampiyonası’nın açılış seremonisi, 24 Mart Pazartesi günü teknik toplantının ardından yapılacak. Organizasyon için Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Okul Sporları Judo Grup Şampiyonası için Denizli’ye gelecek olan ekiplerin yolculukları için başarılar diledi.