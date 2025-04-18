Okul Sporları Karate Şampiyonası 19-20 Nisan

OKUL SPORLARI KARATE YILDIZLAR VE KÜÇÜKLER GRUP ŞAMPİYONASI

Okul Sporları Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası, 19-20 Nisan tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek. İki gün boyunca sürecek olan bu etkinlikte, 15 ilden toplam 330 sporcu tatamiye çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği okul sporları yarışmaları, farklı branşlarda devam etmekte.

MÜSABAKALAR VE ORGANİZASYON

19-20 Nisan 2024 tarihleri arasında Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Müsabakaları Denizli’deki Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda yer alacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu müsabakalarda, katılacak sporcular Türkiye Şampiyonası’na katılmak amacıyla mücadele edecek. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda yapılacak olan kata ve kumite kategorilerindeki yarışmaların ardından, farklı sıkletlerde derece elde eden sporcular, illerini Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme şansı yakalayacak.

Şampiyonanın teknik toplantısı 19 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Bu toplantıda, müsabakalara dair detaylar ve düzenlemeler katılımcılara aktarılacak.