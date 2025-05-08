Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası Başlıyor

OKUL SPORLARI KRİKET TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli’de gerçekleştirilecek. 10 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan organizasyonda, 32 ilden 255 takım ile 3 bin 940 sporcu yer alacak. Şampiyona, Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde düzenlenecek etkinliklerle Mayıs ayı boyunca devam edecek. Denizli, farklı branşlarda düzenlenen ulusal spor organizasyonları ile aktif spor hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

DENİZLİ’DE BAŞLANGIÇ TARİHİ VE KATILIMCI SAYISI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası, 10 Mayıs Cumartesi günü Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahası’nda başlayacak. Dört ayrı sahada oynanacak karşılaşmalar, Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerine ayrılacak. 255 takımın katılacağı şampiyonada 3 bin 940 sporcu mücadele edecek. 10-16 Mayıs tarihleri arasında Gençler Türkiye Şampiyonası, 20-25 Mayıs tarihleri arasında Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ve 26-31 Mayıs tarihleri arasında Küçükler Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek.

KIZLAR VE ERKEKLER KATEGORİSİNDE MÜSABAKALAR

Kızlar kategorisindeki karşılaşmalar, Kınıklı Spor Kompleksi ve Zafer Katrancı Futbol Sahası’nda yapılacak. Erkekler kategorisindeki mücadeleler ise Başkarcı Şehit Sami Er Stadyumu ve Akvadi Futbol Sahası’nda gerçekleşecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyona için hazırlıklara devam ediyor. Kriket gibi gelişen spor branşlarına destek vermekten gurur duyduklarını belirten Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Denizli’ye gelecek tüm takımlara ve sporculara başarılar dileyerek, “güzel bir şampiyona olmasını” umut ettiklerini ifade etti.