Okul Sporları Müsabakaları Manisa’da Başladı

OKUL SPORLARI BİLEK GÜREŞİ TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI MANİSA’DA BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Okul Sporları Bilek Güreşi Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Manisa’da başlamış durumda. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya ülke genelinden 81 ilden toplam 227 sporcu katılıyor. Bu sporcuların 109’u kız, 118’i ise erkek olarak yarışıyor. Türkiye birinciliği hedefiyle kollarını sıvayan sporcular, şampiyonluk için büyük bir mücadele sergiliyor.

SPECTATÖRLERİN COŞKUSU MÜSABAKALARA HEYECAN KATIYOR

Tribünleri dolduran seyirciler, müsabakaların heyecanını artırarak sporculara destek veriyor. Açılış programında Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, hakemler, antrenörler, sporcular ve onların aileleri yer alıyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyona hakkında “Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Tüm katılımcılara centilmence, sakatlıksız ve heyecan dolu müsabakalar temenni ediyorum.” şeklinde açıklama yapıyor.

SPORUN GÜCÜ VE ANADOLU’DA BİR ARAYA GELEN GENÇLER

Bu tür organizasyonlar, spora olan ilgiyi artırırken gençlerin bir araya gelmesini sağlıyor. Sporcular, Türkiye birinciliği için elinden geleni yaparak mücadelenin doruklarına ulaşmayı hedefliyorlar.