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Okul Sporları Okçuluk Müsabakaları Yapıldı

OKUL SPORLARI GELENEKSEL OKÇULUK MÜSABAKALARI YAPILDI

Okul Sporları Geleneksel Okçuluk Müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi atletizm sahasında gerçekleşti. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen bu etkinlikte çok sayıda öğrenci yer aldı.

ÖDÜLLERİ İSMAİL HAKKI KASAPOĞLU VERDİ

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. İl Müdürü Kasapoğlu, okçuluğun fiziksel gelişimin yanı sıra zihinsel gelişimi de desteklediğini vurgulayarak, “Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin hem spora yönelmesini hem de kendilerini geliştirmesini sağlıyor” diye konuştu.

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