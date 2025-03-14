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Okul Sporları Voleybol Yarı Finalleri Tamamlandı

2025 OKUL SPORLARI KÜÇÜKLER VOLEYBOL YARI FİNAL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

2025 yılına ait okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakaları, Düzce’de gerçekleştirildi. Etkinlik, Bahçeşehir Spor Kompleksi ve 18 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlendi. Müsabakalara erkekler kategorisinde 7, kızlar kategorisinde ise 8 takım olmak üzere toplamda 150 sporcu katıldı.

KAZANAN OKULLAR BELİRLENDİ

Toplamda 15 takımın yer aldığı okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakalarının sonuçları belli oldu. Kızlarda Hürriyet Ortaokulu ve Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu, erkeklerde ise Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu ve 23 Nisan Ortaokulu başarı göstererek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

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