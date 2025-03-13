Okul Sporları Yüzme Müsabakaları Tamamlandı

YARIŞMALAR TAMAMLANDI

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleşen “Okul Sporları Yüzme Küçükler Kız Erkek İl Birinciliği” müsabakalarının sona erdiğini açıkladı. Son günlerde yapılan yarışmalarda, havuzda azim ve mücadeleleriyle dikkat çeken okul takımları önemli başarılar elde etti.

BAŞARIYI PAYLAŞTILAR

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren okul takımlarıyla birlikte, onların hazırlığındaki antrenörleri de kutladı. Yapılan açıklamada, “Havuzda gösterdikleri azim ve mücadeleyle başarıya ulaşan okul takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” sözlerine yer verildi.