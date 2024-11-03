Okul Temizlik Personeli Ücretine Zam Yapıldı!

OKUL TEMİZLİK PERSONELİNDEKİ EKSİKLİKLER

Okulların açılmasıyla birlikte birçok okulda temizlik personeli eksikliği yaşandı ve veliler bu durumdan ciddi şekilde şikayet etti. Bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla hükümet ‘İş Gücü Uyum Programı’ adı altında okullara temizlik personeli alımına başladı. Ancak bu program dahilinde ödenen ‘cep harçlığı’ olarak adlandırılan ücretlerin düşük kalması, yapılan başvuruların yetersiz olmasına neden oldu.

ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ DÜZENLEME

Gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda temizlik personeline ödenecek ücretlerde artışa gidildi. Yeni düzenleme ile okullarda görev yapacak temizlik personelinin alacağı ücret önemli ölçüde yükseldi. Eğitim kurumlarında yeterli personelin olmamasından kaynaklanan temizlik sorununa, ‘İş Gücü Uyum Programı’ vasıtasıyla bir çözüm getirilmek istendi. Programa göre, haftada üç gün çalışacak personele günlük asgari ücret olan 566 lira ‘cep harçlığı’ olarak ödenmesi kararı alındı ve başvuru süreci başlatıldı. Ancak bu düşük ücret, hem okullarda hem de diğer kurumlarda programa yeterli başvuru yapılmamasına yol açtı.

Bu yetersizlik durumu karşısında yapılan çalışmalar sonucunda, yönetmelik değişikliği ile program kapsamında çalışacak olanlara günlük asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması kararlaştırıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, ödemenin günlük asgari ücretin 1,25 katını aşmayacağı öngörüldü. Böylece cep harçlığı adı altında ödenecek tutar 833 liraya çıkarıldı.