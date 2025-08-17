Okul Ürünleri İçin Güvenlik Uyarısı!

EĞİTİM YILI ÖNCESİ PİYASA DENETİM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Bakanlıktan elde edilen bilgilere göre, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim çalışmaları devam ediyor. Kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetleri üzerine yoğunlaşan denetimlerde, bu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor. Bakanlığın gerçekleştirdiği ürün güvenliği denetimleri kapsamında bu yılın ilk 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetlendi. Denetimlerde, önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranının düştüğü tespit edilirken, oyuncak ve deterjanlar gibi bazı ürünlerde bu oranın yüksek olduğu belirlendi. Güvensiz ürünlerin tespitinde, idari yaptırımlar uygulanıyor.

Denetim sürecinde riskli kabul edilen ürünlerden numune alınıyor ve bu numuneler laboratuvarlarda analiz ediliyor. Ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması ya da kimyasal içeriklerinin belirlenen limitlerin üzerinde olması durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yaparak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu doğrultuda üretici veya ithalatçı firmalara çeşitli idari yaptırımlar uygulanabiliyor. Bu yaptırımlar arasında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve geri çağrılması gibi süreleri yer alıyor.

TÜKETİCİLER UYGUNSUZ ÜRÜNLERİ TAKİP EDİYOR

Bakanlık, 2018 yılında hayata geçirdiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuz ürünler hakkında tüketicilere bilgi veriyor. Tüketiciler, bu bilgi sistemine “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden erişim sağlayabiliyor. Bu sistem, tek bir iletişim kanalı üzerinden bilgilendirme yaparak güvensiz ürünlerin takip edilmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca, sistem, güvensiz ürünler hakkında yetkili kuruluşlar tarafından politika geliştirilmesine ve araştırmalar yapılmasına olanak tanıyan bir veri tabanı taşıyor.

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken belli hususlar bulunuyor. Kırtasiye ürünlerinde, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi önemli. Markası ve modeli belirli, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin satın alınması öneriliyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise yaş grubuna yönelik ibarelerin ve diğer uyarıların kontrol edilmesi gerekiyor. 36 aydan küçük çocuklar için risk taşıyan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılara dikkat edilmelidir.

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin varlığı kontrol edilmelidir. Tekstil ürünlerinde ise içeriği belirten etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması gerekiyor. Çocuk kıyafetlerinde kordon, bağcık ya da küçük parçalar içeren süslemelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.