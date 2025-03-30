Okul Yönetimini Eleştiren Velilere Gözaltı

İNGİLTERE’DE VELİLERİN TUTUKLANMA SEBEBİ

İngiltere’de 9 yaşındaki bir kızın ilkokulunu eleştiren veliler gözaltına alındı. İngiliz Times gazetesinin haberine göre Maxie Allen ve eşi Rosalind Levine, daha önce bir veli WhatsApp grubunda okulun başöğretmeni ve yönetimini eleştirdikten sonra Hertfordshire’daki Cowley Hill ilkokuluna girişlerinin yasaklandığını açıkladı. Okul yönetimi, “yüksek hacimli doğrudan yazışmalar ve kamuya açık sosyal medya paylaşımları” sonrasında durumun personel, veliler ve yöneticiler için üzücü hale geldiğini belirterek polisten tavsiye aldıklarını aktardı. Hertfordshire polisi, bu tür durumlarda tutuklamaların rutin olduğunu ve iddiaların tam olarak araştırılması için gerekli olduğunu duyurdu. Ayrıca polis, “Daha ileri soruşturmaların ardından, memurlar yetersiz kanıt nedeniyle başka bir işlem yapılmaması gerektiğine karar verdiler” şeklinde bir açıklama yaptı.

POLİS OPERASYONU HAKKINDA SORULAR

Times Radyosu yapımcılarından Allen, 29 Ocak’ta evde altı polis memurunun bulunduğunu ve Sky News’e yaptığı açıklamada “Bu operasyon nedir? Bir terör hücresi mi, baskın yapacakları bir uyuşturucu deposu mu? Hayır, okulla anlaşmazlık yaşayan iki ebeveyndi” dedi. Allen’ın, Mayıs 2024’te okula yeni bir başöğretmen atanması için başvuruda bulunduğu fakat talebinin reddedildiği belirtildi. Bu duruma ilgisi olan okul yöneticilerinin sosyal medyada yer alan “kışkırtıcı ve karalayıcı” yorumlar hakkında velilere bir mektup yazarak, uyumsuzluğa neden olanlara karşı harekete geçecekleri uyarısında bulunduğu ifade edildi.

ENGELLİ KIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN E-MAİL ATILDI

Times, Allen ve Levine’in özel bir WhatsApp grubunda uyarılara inanmadıklarını ilettiklerini ve bunun sonucunda okul yönetiminin ikilinin okul binasına girişini yasakladığını kaydetti. Yasak sonrası ikili, engelli kızlarının ihtiyaçları için okula düzenli olarak e-posta göndermeye devam ettiklerini söyledi. The Times’a göre, aralık ayında bir memur aileyi uyararak Sascha’yı okuldan almalarını istemiş, aile de tutuklamalardan bir hafta önce bunu gerçekleştirmişti. Allen, kendisinin ve Levine’in tacizde bulunmadıklarını belirtti ve hangi iletişimin suç sayıldığının kendilerine bildirilmediğini ifade etti. Levine ise Sky News’e yaptığı açıklamada olayın kendisi için “açıklanamaz” olduğunu ve “Ne olduğunu anlayamıyoruz; hiçbir anlam ifade etmiyor. Birkaç soruşturma yaptık, bir WhatsApp grubunda biraz şakalaştık ve sonra tutuklandık” şeklinde konuştu.