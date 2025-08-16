Okula Dönüş Alışverişinde Çanta Fiyatları Artışta

EĞİTİM YILI BAŞLANGICI VE ALIŞVERİŞ TEMPOSU

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başlayacakken, birinci sınıflar 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına az bir süre kalmasıyla birlikte, velilerin alışveriş temposu hız kazanıyor. E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla oranla yüzde 45 artış yaşandığı gözlemleniyor.

Okul çantası kategorisinde Temmuz’a göre ciroda yüzde 83’lük bir artış gerçekleşti. Kırtasiye ürünlerinde ise artış yüzde 60 olarak kaydedildi. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı. Geçen yıl ortalama sepet tutarı 517 lira iken, bu yıl bu rakam 750 liraya çıktı.

ÇANTA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini ifade etti. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” şeklinde konuştu. Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını öngörürken, alışverişi erteleyen velilere fiyatların yükselebileceği uyarısı yapılıyor.