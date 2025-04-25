Okulda Bıçakla Saldıran İki Kişi Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’da bir okulda meydana gelen olayda, daha önce bıçaklama suçu ile okuldan atılan M.F.C. (17), arkadaşı A.E.K. (16) ile birlikte tekrar gittiği okula bıçakla girdi. İkili, okulun tuvaletinde gizlendikten sonra, nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert’in dikkatini çekti. Öğrenciler, tuvalette yabancı iki kişinin saklandığını öğretmene bildirdi.

ÖĞRETMENİN MÜDAHALESİ

Öğretmen Umut Deniz Mert, koridorda karşılaştığı M.F.C. ve A.E.K.’ya öğrencileri korumak amacıyla dışarı çıkmaları gerektiğini söyledi. Ancak saldırganlar, öğretmene saldırarak okulun bahçesine kaçtı. Burada bıçak çektikleri iddia edilen iki kişi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olayın duyulmasının ardından, polis ve ambulans hemen ihbar edilen lokasyona yönlendirildi. Yaralı durumda olan öğretmen, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan saldırganlar ise, polis tarafından yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. M.F.C. ve A.E.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma hala devam ediyor.